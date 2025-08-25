English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ : ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯೊಂದಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ : ಡಿಎ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಡಾ ಖಾತೆಗೆ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕೊನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಕೊನೆಯ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 
10 ವರ್ಷಗಳ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಜನವರಿ 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವು 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕೊನೆಯ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.  

 ಎಐಸಿಪಿಐ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಡಿಎ 55% ರಷ್ಟಿದೆ. ಜುಲೈ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದು 3% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಡಿಎ 58% ಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ.   

 ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ದರವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಜುಲೈನಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದರಿಂದ, ಜುಲೈನಿಂದ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ ಮೊತ್ತವು ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

 ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಶೇ. 3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, 18,000 ರೂ. ಮೂಲ ವೇತನ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ 540 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಶೇ. 3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, 9,000 ರೂ. ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 270 ರೂ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಜುಲೈನಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಅಂದರೆ 2023 ಮತ್ತು 2024 ಕ್ಕೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು.  ಆದರೆ ಜುಲೈ 2022 ರ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು.

ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಈ ವರ್ಷದ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿಯ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಕಾರ್ಮಿಕ ಬ್ಯೂರೋ ಮಾಸಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ (CPI-IW) ಆಧರಿಸಿ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA) ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಹಿಂದಿನ 12 ತಿಂಗಳ CPI-IW ಡೇಟಾವನ್ನು ಸರಾಸರಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು DA ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

7th Pay Commission salary hike DA hike Dearness Allowance DA Hike Latest News

