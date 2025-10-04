ಈ ಐದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನ ತರಲಿದೆ: ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ!!

Deepavali Lucky Zodiac Signs: ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ ದೀಪಾವಳಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗ್ರಹಗಳಾದ ಶನಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರು ಪ್ರಬಲ ರಾಜಯೋಗವನ್ನ ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಐದು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ದುರದೃಷ್ಟ ದೂರವಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹಬ್ಬದ ನಂತರ ಯಾವ ಐದು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರುತ್ತದೆ? ಯಾವ ರಾಶಿಯವರು ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಮುಟ್ಟುವ ಎಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಲಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರು ಅನೇಕ ಲಾಭಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಮನೆ ಬಾಗಿಲನ್ನ ತಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ: ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆದಾಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಅವರ ಆಸೆ ಈಡೇರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ದೀಪಾವಳಿಯ ನಂತರ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಣ ಬರುತ್ತದೆ. ಕೆಟ್ಟ ಸಾಲಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿರುವವರ ಆಸೆ ಈಡೇರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಶನಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನೀವು ಅಪಾರ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತೀರಿ...
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)