ವದಂತಿಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೇ ಕೋರ್ಟ್‌ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್..! ಹೊರಬಿತ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ

Aishwarya Rai Bachchan: ವಿಚ್ಛೇದನ ವದಂತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ-ಅಭಿಷೇಕ್ ದಂಪತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಗೂ ಗೂಗಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಫೋಟೋ-ಧ್ವನಿಯ ದುರುಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Aishwarya Rai Bachchan: ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ದಂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವದಂತಿಗಳ ನಡುವೆಯೇ, ಅವರು ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ವಿಷಯವು ವಿಚ್ಛೇದನವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕುರಿತು ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟವಾಗಿದೆ.
ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಪೋಷಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಗೂಗಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಫೋಟೋ, ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕೃತಕವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ದಂಪತಿಗಳು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಹಾಗೂ AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಅವರ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ತಿರುಚಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ದೂರುದಾರರ ವಾದ. ಕೆಲ ವೀಡಿಯೊಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಪ್ತ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರನ್ನು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲವುಗಳು ಸುಳ್ಳು ಹಾಗೂ ಮುಜುಗರ ಉಂಟುಮಾಡುವಂತದ್ದು ಎಂದು ಅವರು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂತಹ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ವಿಷಯಗಳು ಅವರ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಕಲೆ ತರುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ದಂಪತಿಗಳು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಇಂತಹ ಅಸಭ್ಯ ಹಾಗೂ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಹೊಂದಿರುವ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ವಿರುದ್ಧ ₹4 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ನಕಲಿ ವಿಷಯಗಳು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಪಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಷಯದ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಗೂಗಲ್ನ ಕಾನೂನು ತಂಡಕ್ಕೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ, ಲಿಖಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು 2026ರ ಜನವರಿ 15ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯರ ಪ್ರಕರಣದ ಪೈಕಿ, ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣದ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರಿಗೂ ಇದೇ ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ನಿರಾಳತೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದುರುಪಯೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಗೂ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಹಲವು ತಾರೆಗಳು ಕಾನೂನು ದಾರಿಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.