Deepika Padukone: ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಟಾಪ್ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ, ಸಂದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 1000 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಕಲ್ಕಿ 2898 ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ಸುದ್ದಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚರ್ಚೆಯಾಯಿತು. ಇದರ ನಡುವೆ, ದೀಪಿಕಾ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಮತ್ತೆ ನೆನಪಾಗಿದೆ.
deepika padukone : 2017ರಲ್ಲಿ, ದೀಪಿಕಾ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. XXX: ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಕ್ಸಾಂಡರ್ ಕೇಜ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ವಿನ್ ಡೀಸೆಲ್ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ, ದೀಪಿಕಾ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವಿನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಅವರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು.
ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ದೀಪಿಕಾ ಮತ್ತು ವಿನ್ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರ ನಡುವಿನ ಹಾಸ್ಯಮಯ ನಡವಳಿಕೆ, ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನಗಳು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಹರಿದಾಡಿದವು. ಇದರಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ "ಏನಾದರೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆಯೇ?" ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹರಿದಾಡಿದವು.
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ಅವರೊಬ್ಬರ ಸಂದರ್ಶನವೇ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಪತ್ರಕರ್ತರು ಅವರಿಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ದೀಪಿಕಾ ಮುಜುಗುರಿಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ವಿನ್ ಡೀಸೆಲ್ ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೀಪಿಕಾ “ವಿನ್ ಜೊತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು, ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು” ಎಂಬ ತನ್ನ ಬಯಕೆಯನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಕೇಳಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಹಾಸ್ಯವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಕೆಲವರು ದೀಪಿಕಾ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿನ್ಗಾಗಿ ಮನಸೋತಿದ್ದರು ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ದೀಪಿಕಾ ಅವರೇ ಆ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು—ಇದು ತಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಭಾವನೆ. ವಿನ್ಗಾಗಿ ಇರುವ ಆಕರ್ಷಣೆ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು, ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಏನೂ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. “ಬೆಂಕಿಯಿಲ್ಲದೆ ಹೊಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇಷ್ಟವಾಯ್ತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೂ, ಅದು ವಾಸ್ತವ ಪ್ರೇಮವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಈ ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ದೀಪಿಕಾ ತೀವ್ರ ಟ್ರೋಲ್ಗಳಿಗೂ ಗುರಿಯಾದರು. ಹಲವರು "ದೀಪಿಕಾ ತಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದರೆ, ಕೆಲವರು "ಇಂತಹ ಓಪನ್ ಮನಸ್ಸು ಅವರ ನೈಜತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಮೆಚ್ಚಿದರು. ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ, ಈ ಹೇಳಿಕೆ ದೀಪಿಕಾ-ವಿನ್ ಸಂಬಂಧದ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದಂತಾಯಿತು.
ಇಂದಿಗೆ ದೀಪಿಕಾ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿನ್ ಡೀಸೆಲ್ ಜೊತೆ ಮಗು ಪಡೆಯುವ ಆಸೆ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಕಾರವಾಗದ ಕನಸಾಗಿಯೇ ಉಳಿದರೂ, ಆ ಒಂದು ಮಾತು ಮಾತ್ರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನೆನಪಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.