ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿದ ಅಣ್ಣನನ್ನೇ ಅಂಗರಕ್ಷಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ! ಸ್ವಂತ ಸಹೋದರನಂತೆ ಈಕೆಯನ್ನು ಸದಾ ಕಾಯುವ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ ಪಡೆಯುವ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

Bollywood celebrity bodyguard salary: ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿ ಅಣ್ಣಾ ಎಂದವರನ್ನೇ ಈ ನಟಿ ಅಂಗರಕ್ಷಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Bollywood celebrity bodyguard salary: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ-ನಟಿಯರು ತಮ್ಮ ಅಂಗರಕ್ಷಕರಿಗೆ ಭಾರೀ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿ, ಅಣ್ಣ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದವರನ್ನೇ ತನ್ನ ಅಂಗರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಟಿ ಯಾರು ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರ ರೇಂಜ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಕೆಗೆ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಯೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆಯವರನ್ನು ಸದಾ ನೆರಳಂತೆ ಕಾಯುವವರು ಅವರ ಅಂಗರಕ್ಷಕ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್. ಈತ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸರಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಶಕಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆಗೆ ಅಂಗರಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆಗೆ ಸಹೋದರ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಆಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತಮ್ಮ ಅಂಗರಕ್ಷಕ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅವರಿಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ.
ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅವರನ್ನು ಕೇವಲ ಅಂಗರಕ್ಷಕನಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸದೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಹೋದರನ ರೀತಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ, ಸದಾ ನೆರಳಂತೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುವ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅವರಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂ.ಸಂಭಾವನೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ-ನಟಿಯರಿಗೂ ಅಂಗರಕ್ಷಕರೊದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತದವರಂತೆ ಕಾಣುವವರು ತುಂಬಾ ಅಪರೂಪ.