  ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಸಂಬಳ ನೀಡುವ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ನಟಿ..! ಅಂಗರಕ್ಷನಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಎಂದು ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿದ ಸುಂದರಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಸಂಬಳ ನೀಡುವ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ನಟಿ..! ಅಂಗರಕ್ಷನಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಎಂದು ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿದ ಸುಂದರಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

Bollywood News: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಅಗ್ರ ತಾರೆಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಈ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಜೊತೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲೂ ಆಗಾಗ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.
 
Bollywood News: ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಕಿಂಗ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಜೊತೆಗೆ, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೂ ಅವರು ಸಮಾನ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

ಜನವರಿ 5 ರಂದು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ತಮ್ಮ 40ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಲವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ದೀಪಿಕಾ ಅವರ ಅಂಗರಕ್ಷಕ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಶೇಖ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.  

ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಶೇಖ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ, ದೀಪಿಕಾ ಚಿಕ್ ಮಿನಿ ಡ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಗುನಗುತ್ತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಗುಮಾಡುತ್ತ ನಿಂತಿರುವ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್, “ನಿಮಗೆ ಸದಾ ಸಂತೋಷದ ದಿನಗಳು ಇರಲಿ. ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ” ಎಂದು ಶುಭಾಶಯ ಸಂದೇಶ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.  

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆದ ಬಳಿಕ, ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಶೇಖ್ ಯಾರು? ಅವರ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು? ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2024–25ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1.2 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಬಳ ಸುಮಾರು 80 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.  

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಶೇಖ್ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರ ಅಂಗರಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2018ರ ವೇಳೆಗೆ ದೀಪಿಕಾ–ರಣವೀರ್ ಮದುವೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ದೀಪಿಕಾ ತಮ್ಮ ಅಂಗರಕ್ಷಕನಿಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿದ ವಿಷಯವೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು.  

ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಹಲವು ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಕಿಂಗ್’ ಚಿತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಟ್ಲೀ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್‌ನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಅವರು ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿರುವ ದೀಪಿಕಾ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.  

