  "ಪುರುಷ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆ.. ಯಾರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ" ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಹೇಳಿಕೆ

"ಪುರುಷ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆ.. ಯಾರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ" ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಹೇಳಿಕೆ

Deepika Padukone: ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಇದೀಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
 
1 /5

Deepika Padukone: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ 2015 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 'ಮೈ ಚಾಯ್ಸ್' ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ರೋಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈಗ, ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.  

2 /5

ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ತಮ್ಮ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದಲೇ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ನಟಿಯರಿಗೂ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕೆಲಸದ ಸಮಯ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮಯದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ.  

3 /5

ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಯಿತು. 2015 ರಲ್ಲಿ, 'ಮೈ ಚಾಯ್ಸ್' ಅಭಿಯಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು, "ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನಾನು ಬಯಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಬಯಸಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಪುರುಷ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.  

4 /5

"ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುವುದು ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ" ಎಂದು ದೀಪಿಕಾ ಹೇಳಿದರು. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ, ಅವರನ್ನು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಅವರು ಯಾರನ್ನೂ ನೋಯಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.  

5 /5

ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ 2018 ರಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ 'ದುವಾ' ಎಂಬ ಮಗಳು ಇದ್ದಾಳೆ. ಅವರ ಮಗಳಿಗೆ ದುವಾ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿರುವುದು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಂದ ದೀಪಿಕಾ ತಮ್ಮ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.  

Deepika Padukone viral video ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮೈ ಚಾಯ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿವಾಹಪೂರ್ವ ಸಂಬಂಧ ವಿವಾದ Deepika pre-marital relationship ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ವಿವಾದ Deepika Padukone controversy Tamil Cinema Deepika Padukone Movie cinema Deepika Padukone Pre Marital Relationship ವಿವಾಹಪೂರ್ವ ಲೈಂಗಿಕತೆ - ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ವಿಡಿಯೋ

