₹500ಕೋಟಿಗಳ ಒಡತಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ!ಈ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?

Deepika Padukone Networth bithday special : ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ..ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿಯ ಒಡತಿ ನಟನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಶಾರ್ಪ್, ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸುದ್ದಿನ್ನ ಡೀಟೆಲ್ ಆಗಿ ಓದಿ..
ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ.. ಈಗ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ.. ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಐಕಾನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ..ಇಂದು ಈ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬೆಡಗಿ 40 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿಯ ಒಡತಿ ನಟನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.ಇವರು 'ಓಂ ಶಾಂತಿ ಓಂ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಡಿಪಿ, ತಮ್ಮ 19 ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಿವ್ವಳ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದುಡಿದದ್ದನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಬರೀ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದರು ಗೊತ್ತಾ?
ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ನಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ: ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರು ಕೋಪನ್ ಹ್ಯಾಗನ್ (ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್)ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. 2007 ರಲ್ಲಿ 'ಓಂ ಶಾಂತಿ ಓಂ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್ ಶಾರುಖ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದರು ಮತ್ತು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ತಾರೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ಚಲನಚಿತ್ರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ - ದಾಖಲೆಗಳ ರಾಣಿ: ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ, ದೀಪಿಕಾ ಕೇವಲ ಗ್ಲಾಮರ್ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ನಟಿಯಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. 'ರಾಮ್ ಲೀಲಾ', 'ಪಿಕು', 'ಪದ್ಮಾವತ್' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಅವರ ಅಭಿನಯವು ಮುಂದಿನ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಪಠಾಣ್', 'ಫೈಟರ್' ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ 'ಕಲ್ಕಿ 2898 AD' ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯು ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಫಿಲ್ಮ್ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕ್ರೇಜ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ.
ದೀಪಿಕಾ ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯಲ್ಲ. ಅವರು ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಹೌದು. ಈ ತಾರೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು 2015 ರಲ್ಲಿ 'ದಿ ಲೈವ್ ಲವ್ ಲಾಫ್' ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ, 'ಛಪಾಕ್' ನಟಿ 2018 ರಲ್ಲಿ 'ಟೈಮ್' ನಿಯತಕಾಲಿಕೆ ಘೋಷಿಸಿದ 'ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು' ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಅವರಿಗೆ 'ಟೈಮ್ 100 ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ'ಯನ್ನೂ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಆಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಯೋಜನೆಗಳು: ಯಶಸ್ಸು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಇದು ದೀಪಿಕಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಗ್ರಾಫ್ನಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ದೀಪಿಕಾ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವು 2025 ರ ವೇಳೆಗೆ ಸುಮಾರು 500 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಾಗಬಹುದೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ 30 ಕೋಟಿಗಳವರೆಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ (ಪ್ರತಿ ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ ಸುಮಾರು 8 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳು). 'ಕಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್' ಎಂಬ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು '82°E' ಎಂಬ ಯಶಸ್ವಿ ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ನವೆಂಬರ್ 14 ಮತ್ತು 15, 2018 ರಂದು ಇಟಲಿಯ ಲೇಕ್ ಕೊಮೊದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅದ್ಧೂರಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭವು ಕೊಂಕಣಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಧಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯಿತು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8, 2024 ರಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿತು. ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ 'ದುವಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಸಿಂಗ್' ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. 'ದುವಾ' ಎಂದರೆ ಅರೇಬಿಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'ಪ್ರಾರ್ಥನೆ' ಎಂದರ್ಥ.
ಸದ್ಯ ದೀಪಿಕಾ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಾರೆಯ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದ "ಆಂಕೋನ್ ಮೇ ತೇರಿ" ಹಾಡನ್ನು ನುಡಿಸಿದಾಗ ಅದು ಅವರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ನಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಐಕಾನ್ಗೆ ದೀಪಿಕಾ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ.