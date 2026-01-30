English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಯಾರೊಂದಿಗಿದ್ದರೇನು?.. ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಗರಂ!

Deepika Padukone : ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಟಾಪ್ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಇದೀಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
 
Deepika Padukone : ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಜೊತೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. 2007ರಲ್ಲಿ ‘ಓಂ ಶಾಂತಿ ಓಂ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಿನಿ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ದೀಪಿಕಾ, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.  

ದೀಪಿಕಾ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾದ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೆಸರು ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ದೀಪಿಕಾ, ನಟ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದುದನ್ನು ಸ್ವತಃ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.  

ಅದಾದ ನಂತರ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೀಪಿಕಾ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು, ದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ಡೇಟಿಂಗ್ ಬಳಿಕ ವಿವಾಹವಾದರು. ಇದೀಗ ಇಬ್ಬರೂ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದಿಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ನೀಡಿದ್ದ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.  

2015ರಲ್ಲಿ ವೋಗ್ ಮ್ಯಾಗಜಿನ್‌ಗಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ‘My Choice’ ಎಂಬ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ದೀಪಿಕಾ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಯ್ಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. “ನಾನು ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು, ಯಾರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಹಕ್ಕು ನನ್ನದೇ” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು.  

ಅದೇ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕುರಿತೂ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದ ದೀಪಿಕಾ, “ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನ ಅಥವಾ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇರಬೇಕೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.  

ದೀಪಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಕೆಲವರು ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿದವರೂ ಇದ್ದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ಟೀಕಿಸಿದವರೂ ಇದ್ದರು. ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಇಂದಿಗೂ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರುತ್ತಲೇ ಇದೆ.  

Deepika Padukone Bollywood news My Choice Video Pre Marriage Relationship Celebrity controversy Kannada Entertainment News

