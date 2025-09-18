Deepika Padukone: ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆಗೆ ಆಘಾತ.! 1000 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್‌ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ನಟಿ ಔಟ್‌.. ಇದೇ ಕಾರಣ

Deepika Padukone : ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ಅವರು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗದಿಂದ ನಟಿಗೆ ಗೇಟ್ ಪಾಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.. ಈ ವಿಚಾರ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಹೌದು.. ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರ 'ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ'ಯ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗದಿಂದ ದೀಪಿಕಾಗೆ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಕಲ್ಕಿ 2898 AD' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿತು. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 1000 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿತು.
ಈ ಚಿತ್ರದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ 2027 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ವೈಜಯಂತಿ ಮೂವೀಸ್ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
"ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ' ಚಿತ್ರದ ಮುಂಬರುವ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ನಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರ, ನಾವು ಬೇರೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ, ನಾವು ಪಾಲುದಾರರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, "ಕಲ್ಕಿ' ಯಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮರ್ಪಣೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದೆ.
ಕಲ್ಕಿ 2 ನಿರ್ಮಾಪಕರು ದೀಪಿಕಾ (Deepika Padukone) ಅವರ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು 7 ಗಂಟೆಗಳ ಕೆಲಸದ ಶಿಫ್ಟ್ಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ಅವರ 'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಚಿತ್ರದಿಂದ ದೀಪಿಕಾ ಅವರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು.
ಅದಾದ ನಂತರ, ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ಅವರೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಈಗ ದೀಪಿಕಾ ಅವರನ್ನು 'ಕಲ್ಕಿ' ಚಿತ್ರದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರವೊಂದು ಅವರ ಕೈ ಜಾರಿದ್ದು, ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಾ ಅಂತ ಕಾಯ್ದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.