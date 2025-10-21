ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಗಳ ಮುಖ ತೋರಿಸಿದ ದೀಪಿಕಾ! ಥೇಟ್‌ ಅಮ್ಮನಂತೆ ಮುದ್ದಾಗಿದ್ದಾಳೆ ದುವಾ

Deepika Ranveer daughter photo : ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮತ್ತು ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ದಂಪತಿ ದೀಪಾವಳಿ ದಿನದಂದು ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಮುಖ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದುವಾ ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ..
ದೀಪಿಕಾ-ರಣವೀರ್ 2018ರ ನವೆಂಬರ್ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸೆ.8ರಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಪೋಷಕರಾದರು.
ಮಗಳಿಗೆ ದುವಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಸಿಂಗ್ ಎಂದು ಈ ಜೋಡಿ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ ಮಗುವಿನ ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಂದು ದುವಾಳ ಪುಟ್ಟ ಕಾಲುಗಳ ಫೋಟೋವನ್ನು ಮಾತ್ರ ದೀಪಿಕಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ-ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ 'ದುವಾ' (ಪ್ರಾರ್ಥನೆ) ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಗಳ ಮುದ್ದಾದ ಮುಖ ತೋರಿಸಿರುವ ಜೋಡಿ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಜೊತೆಗೆ 'ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ' ಕೋರಿದೆ.