English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಗಳ ಮುಖ ತೋರಿಸಿದ ದೀಪಿಕಾ! ಥೇಟ್‌ ಅಮ್ಮನಂತೆ ಮುದ್ದಾಗಿದ್ದಾಳೆ ದುವಾ

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಗಳ ಮುಖ ತೋರಿಸಿದ ದೀಪಿಕಾ! ಥೇಟ್‌ ಅಮ್ಮನಂತೆ ಮುದ್ದಾಗಿದ್ದಾಳೆ ದುವಾ

Deepika Ranveer daughter photo : ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮತ್ತು ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ದಂಪತಿ ದೀಪಾವಳಿ ದಿನದಂದು ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಮುಖ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದುವಾ ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿವೆ..
1 /5

ದೀಪಿಕಾ-ರಣವೀರ್‌ 2018ರ ನವೆಂಬರ್ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸೆ.8ರಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಪೋಷಕರಾದರು.

2 /5

ಮಗಳಿಗೆ ದುವಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಸಿಂಗ್ ಎಂದು ಈ ಜೋಡಿ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ ಮಗುವಿನ ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.

3 /5

ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಂದು ದುವಾಳ ಪುಟ್ಟ ಕಾಲುಗಳ ಫೋಟೋವನ್ನು ಮಾತ್ರ ದೀಪಿಕಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 

4 /5

ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ-ರಣವೀರ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ 'ದುವಾ' (ಪ್ರಾರ್ಥನೆ) ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 

5 /5

ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಗಳ ಮುದ್ದಾದ ಮುಖ ತೋರಿಸಿರುವ ಜೋಡಿ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಜೊತೆಗೆ 'ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ' ಕೋರಿದೆ. 

Deepika Padukone Ranveer Singh dua singh deepika padukone daughter ranveer singh daughter

Next Gallery

ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಈ ತಂತ್ರ ಮಾಡಿ! ನಿಮ್ಮ ಖಜಾನೆ ತುಂಬಾ ಹಣ ತುಂಬುತ್ತೆ