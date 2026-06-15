Deepti sharma: ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವುಮೆನ್ಸ್ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತ ಜಯದೊಂದಿಗೆ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಅನುಭವಿ ಸ್ಪಿನ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಗೊಂಚಲು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷವಾದ ದಾಖಲೆಗೆ ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಎಡ್ಜ್ಬಾಸ್ಟನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೇವಲ 106 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು.
ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ 22 ವರ್ಷದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ತಿಪಚ್ಚ ಪುಟ್ಟವಾಂಗ್ (Thipatcha Putthawong) T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರು 145 T20 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 166 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರಾಸರಿ 19.42 ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಆಟಗಾರ್ತಿ. 105 T20 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 165 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 8.87 ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡಿನ ಆಟಗಾರ್ತಿ ನಂತರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬೌಲರ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಯುವ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಮೇಗನ್ ಶುಟ್ (Megan Schutt) 125 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 152 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಅಲ್ಲದೆ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಜುಲನಾ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಅವರು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2012ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಜುಲನಾ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಕೇವಲ 11 ರನ್ಗೆ 5 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆದರೀಗ ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಕೇವಲ 10 ರನ್ಗೆ 5 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ದಾಖಲೆ ಬರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.