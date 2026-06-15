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ಕೇವಲ 10 ರನ್‌ಗೆ 5 ವಿಕೆಟ್‌.. T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಶೇಷ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್!

Written ByBhimappa
Published: Jun 15, 2026, 03:20 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 03:20 PM IST
ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವುಮೆನ್ಸ್ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತ ಜಯದೊಂದಿಗೆ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 

Deepti sharma: ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವುಮೆನ್ಸ್ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತ ಜಯದೊಂದಿಗೆ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 
 

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ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಅನುಭವಿ ಸ್ಪಿನ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಗೊಂಚಲು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷವಾದ ದಾಖಲೆಗೆ ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.  

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ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಎಡ್ಜ್‌ಬಾಸ್ಟನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಐದು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೇವಲ 106 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು.   

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ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ 22 ವರ್ಷದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ತಿಪಚ್ಚ ಪುಟ್ಟವಾಂಗ್ (Thipatcha Putthawong) T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.   

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ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರು 145 T20 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 166 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರಾಸರಿ 19.42 ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಆಟಗಾರ್ತಿ. 105 T20 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 165 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 8.87 ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.   

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ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡಿನ ಆಟಗಾರ್ತಿ ನಂತರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬೌಲರ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಯುವ ಆಟಗಾರ್ತಿ  ಮೇಗನ್‌ ಶುಟ್‌ (Megan Schutt) 125 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 152 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.   

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ಇದು ಅಲ್ಲದೆ, ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಜುಲನಾ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಅವರು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2012ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಜುಲನಾ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಕೇವಲ 11 ರನ್‌ಗೆ 5 ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆದರೀಗ ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಕೇವಲ 10 ರನ್‌ಗೆ 5 ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ದಾಖಲೆ ಬರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.   

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