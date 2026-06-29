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Health Care: ಡೆಸ್ಕ್‌ ಜಾಬ್‌ ಮಾಡುವವರೇ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ; ಚೂರು ಯಾಮಾರಿದ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ!

Written ByPrajwal B
Published: Jun 29, 2026, 05:50 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 05:50 PM IST

ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ ಮುಂದೆ ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡುತ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಾಗುವುದು ಅಥವಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತರಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
 

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ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಚೇರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಈ ಸತ್ಯ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.   

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ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ ಮುಂದೆ ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡುತ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಾಗುವುದು ಅಥವಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತರಬಹುದು.  

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ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಐಟಿ ವೃತ್ತಿಪರರು, ಚಾಲಕರು, ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಇತರ ಡೆಸ್ಕ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಜನರು ಪ್ರತಿದಿನ 8 ರಿಂದ 10 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಚೇರ್‌ನಲ್ಲೇ ಕೂತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು. ದೀರ್ಘಕಾಲ ಒಂದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮಲಬದ್ಧತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.   

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ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಚೇರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೀಗೆ ಕೂತರೆ ಬೆನ್ನಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

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ಇನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಎದ್ದೇಳದೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು, ವಾಕಿಂಗ್‌ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು ಮತ್ತು ಮಲಬದ್ಧತೆ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಗುದದ್ವಾರದಲ್ಲಿನ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒತ್ತಡ ಬೀರಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನೂ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.  

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ಇನ್ನು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಭಂಗಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಕಳಪೆ ಭಂಗಿ, ಕಡಿಮೆ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನ ಸೇವನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳು ಸಹ ಈ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.  

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ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಬ್ರೇಕ್‌ ನೀಡದೇ, ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, ದೇಹದ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಪ್ರತಿ 30 ರಿಂದ 40 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಎದ್ದು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ವಾಕ್‌ ಮಾಡುವಂತೆ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. (ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)  

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