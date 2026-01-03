ದೇವದತ್‌ ಪಡಿಕ್ಕಲ್‌ ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಂಚುರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಗ್‌ ಟಾರ್ಗೆಟ್.. ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿರೋ ವೀರ ಕನ್ನಡಿಗನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌!

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕವೇ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದ ಓಪನರ್ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಶತಕದ ಮೇಲೆ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿತ್ತಿರೋ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಇವತ್ತು ನೂರು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ರೆಡ್ ಹಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿರೋ ಕರ್ನಾಟಕದ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಅವರು ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ತ್ರಿಪುರ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನ ಮನ ಬಂದಂತೆ ಚಚ್ಚಿದ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗುಜರಾತ್ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತ್ರಿಪುರಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ವಿಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದರು.
ತ್ರಿಪುರಾ ತಂಡದ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಕನ್ನಡಿಗ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, 120 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 8 ಬೌಂಡರಿ 3 ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 108 ರನ್ ಚಚ್ಚಿ ಎಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆದರು.
ಸದ್ಯ ತ್ರಿಪುರ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಂದ್ಯ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಚುರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಜೊತೆಗಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಕೇವಲ 22 ರನ್ಗೆ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದರು.
ಇವತ್ತು ತ್ರಿಪುರ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಸೆಂಚುರಿ, ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಸ್ಮರಣ್, ಅಭಿನವ್ ಮನೋಹರ್ ಅವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಅರ್ಧಶತಕಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ 7 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 332 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದೆ.