ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಬಾಗಿಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್‌..! ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಇನ್ನು ನೆನೆಪು ಮಾತ್ರ..

ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸ್ತಿರೋ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದ ಓಪನರ್ ಹಾಗೂ ಆರ್ಸಿಬಿ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶವೊಂದು ಒಲಿದು ಬರಲಿದೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು 2024 ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದರು. ಬಳಿಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದರು. ಸದ್ಯ ಒಡಿಐ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ನಡುವೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ನನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದಲೇ ಎನ್ನುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ. ಏಕೆಂದರೆ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ದೇಶಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಶತಕದ ಮೇಲೆ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಗೆಲುವಿಗೂ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದ ಯಂಗ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅವರು 83 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಕಲೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ಧಾರೆ. ಎರಡು ಶತಕಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸೋ ಮೂಲಕ ಬಿಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಒಡಿಐ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಬಲ್ಲ ಏಕೈಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂದರೆ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಮಾತ್ರ. ಹೀಗಾಗಿ ಏಕದಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ತುಂಬುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂತೂ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯೋ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನ ಎರ್ರಾಬಿರ್ರಿ ಬಾರಿಸ್ತಾರೆ. ಆರ್ಸಿಬಿಯಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ 147, 124 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ್ದರು.