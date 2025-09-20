ಶನಿ ಮಾರ್ಗಿಯಿಂದ ಧನ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆ

ಶನಿಯು ನೇರವಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮೇಷ ಮತ್ತು ಮೀನ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಅದೃಷ್ಟವು ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ.
Shani Margi 2025: ಜುಲೈ ೧೩ರಂದು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿದ್ದ ಶನಿ ದೇವರು ನವೆಂಬರ್ ೨೮ರಂದು ನೇರ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿ ದೇವರು ಹಿಮ್ಮುಖ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಚಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಶನಿ ದೇವರ ನೇರ ಚಲನೆಯನ್ನ ಶನಿಯ ನೇರ ಚಲನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿಯ ನೇರ ಚಲನೆಯಿಂದ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಮನೆ ಖರೀದಿಸಲು ಇದು ಶುಭ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರು ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಕರ್ಮಫಲ ದಾತ ಶನಿಯ ನೇರ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರಿಗೆ ಧನ ಲಾಭ, ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂರು ರಾಶಿಯ ಜನರು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನ ಹೊಂದಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯ ನೇರ ಚಲನೆ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಮನೆ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವರ ಕನಸು ನನಸಾಗಬಹುದು. ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಶುಭ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಹ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿವೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನೀವು ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ...
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯ ನೇರ ಚಲನೆಯು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮನೆ ಅಥವಾ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಸಮಯವು ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನೀವು ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿ: ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯ ನೇರ ಚಲನೆಯು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನ ಬಲವಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮನೆಯ ಸಂತೋಷವನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಸಮಯ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನೀವು ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ...
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)