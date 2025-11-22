ಬುಧ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಧನ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಲಿಯಲಿದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೋಗ, ಹಠಾತ್ ಸಂಪತ್ತಿನ ಲಾಭ

Mercury Venus Conjunction: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅದೃಷ್ಟ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು (ನವೆಂಬರ್) 23ರಿಂದ 28ರವರೆಗೆ ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ತುಲಾ ಗ್ರಹವು ಶುಕ್ರನ ಮನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬುಧನು ಬುಧನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಬುಧ ಮತ್ತು ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಶುಕ್ರನ ಸಂಯೋಗವು ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮಿಥುನ, ಕರ್ಕ, ಕನ್ಯಾ, ತುಲಾ, ಧನು ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ, ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಅಥವಾ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ ಶುಕ್ರನ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಮತ್ತು ಸಾಲವನ್ನ ಬಹಳ ದೃಢನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಜಿ ಮೂಲಕ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳನ್ನ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ವೃತ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನ ಇಡುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಬಯಸಿದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಯೋಗವು ಆದಾಯವನ್ನ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಮೀರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಪೋಷಕರಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಪತ್ತು ಸಹ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಹ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಭಾಗ್ಯಾಧಿಪತಿ ಬುಧನ ಸಂಯೋಗವು ಎರಡು ಧನ ಯೋಗಗಳನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯೂ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಧನು ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಭದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂಪತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಬಹಳ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಯವು ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ ಆದಾಯದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಮೀರಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಷೇರುಗಳು, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಬಹಳ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗವು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಅಧಿಕಾರ ಯೋಗವಿರುತ್ತದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಹಣದ ಯೋಗಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಲಾಭದಾಯಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಆಸ್ತಿಯ ಲಾಭ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)