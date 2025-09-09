Dhanashree verma on Chahal : ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್ ಮತ್ತು ಧನಶ್ರೀ ವರ್ಮಾ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧ ವಿಚಾರ ಈಗ ಹಳೆಯದ್ದು, ಆದರೂ ಇಬ್ಬರು ಆಗಾಗ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಟಿ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ಒಂದು ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಡಿವೋರ್ಸ್ ಬಳಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟಿ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ತಮಗೂ ಹೇಳಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ.. ಆದರೆ ಎಂದಿಗೂ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು.. ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್ ಮತ್ತು ಧನಶ್ರೀ ವರ್ಮಾ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಶೀತಲ ಸಮರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ನಟಿ ಅಮೆಜಾನ್ MX ಪ್ಲೇಯರ್ನ ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲ್ ಶೋನಲ್ಲಿ, ಧನಶ್ರೀ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ಜೊತೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದ ನಟಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗೌರವವಿರುತ್ತದೆ. ಮದುವೆ ಆದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗೌರವದ ಕಡೆಗೂ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಸಹ ಅಗೌರವ ತೋರಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಗಂಡ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದೆ. ಈಗಲೂ ನಾನು ಮದುವೆಯಾದರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಚಾಹಾಲ್ ಶುಗರ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಶರ್ಟ್ ವಿವಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕುಟುಕಿದರು.
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಧನಶ್ರೀ ವರ್ಮಾಗೆ ಇತರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಬೆಂಬಲವೂ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ನಂತರ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ನಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರು ಸಹ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿ ತೋರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿ, ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಎಂದು ಧನಶ್ರೀ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಇದೀಗ ನಟಿಯ ಈ ಮಾತುಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.