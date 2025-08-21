'ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭ' ಎನ್ನುತ್ತಾ ಹೊಸ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಧನಶ್ರೀ ವರ್ಮಾ! ಚಾಹಲ್‌ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ಅಪ್ಡೇಟ್‌ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಫುಲ್‌ ಶಾಕ್‌

Dhanashree Verma new life begins post: ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್ ಮತ್ತು ಧನಶ್ರೀ ವರ್ಮಾ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದು ಬಹಳ ದಿನಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಮಯದ ಹಿಂದೆ, ಚಾಹಲ್ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು.
ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ, ಚಾಹಲ್ ಸರೋವರದ ಬಳಿ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಮಿಲಿಯನ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್, ಝೀರೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಧನಶ್ರೀ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಡಿವೋರ್ಸ್ಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಬಂದಾಗ ಜೋರಾಗಿ ಅತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾನು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ನಾನು ಭಾವುಕನಾದೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಅಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ನಾನು ಅಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೆ. ಆದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಮೊದಲು ಹೊರಟುಹೋದವನು ಚಾಹಲ್" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಚಾಹಲ್ ಅವರ "ಬಿ ಯುವರ್ ಓನ್ ಶುಗರ್ ಡ್ಯಾಡಿ" ಟಿ-ಶರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಧನಶ್ರೀ ಹೇಳಿದಾಗ, "ನಾನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಹೋದ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ನಾನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸರಳವಾದ ಟಿ-ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಜೀನ್ಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಹೋದನು. ಅವನು ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಕುತೂಹಲದ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದ ಧನಶ್ರೀ ವರ್ಮಾ ಈಗ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತಾ, "ಇದು ಏರುವ ಸಮಯ. ಈಗ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂಬ ಪೋಸ್ಟ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹೊಸ ಚಲನಚಿತ್ರ ಘೋಷಣೆಯೋ, ವ್ಯವಹಾರ ಉದ್ಯಮವೋ ಅಥವಾ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯೋ? ಅಥವಾ ಅವರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ತೊರೆಯುವ ಸುಳಿವು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯದ ಸಂಗತಿ.