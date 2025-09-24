ಧನಶಕ್ತಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲಹ, ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಂಕಷ್ಟಗಳು!!

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ, ಮಂಗಳ ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 28ರಂದು ಧನಶಕ್ತಿ ರಾಜಯೋಗ ರೂಪಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಯೋಗ ಕೆಲ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀಡಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀಡಲಿದೆ. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
Dhan shakti rajyog 2025: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಮಂಗಳನನ್ನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗ್ರಹವೆಂದು ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದು. ಈ ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ 12 ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೂ ಶುಭ ಹಾಗೂ ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗಲಿವೆ. ನವೆಂಬರ್ 26ರಂದು ಸಂಪತ್ತು ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಗ್ರಹವಾದ ಶುಕ್ರನು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲಿದೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯನ್ನ ಆಳುವ ಮಂಗಳನೊಂದಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇದು ಕೆಲ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಬೀರಲಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 26ರಂದು ಶುಕ್ರನು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಮಂಗಳ ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯ ಈಗಾಗಲೇ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಧನಶಕ್ತಿ ಯೋಗ ರೂಪಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಜೋಡಣೆಯು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದರೂ, ಸೂರ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಈ ಗ್ರಹಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಕೆಲ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಇದು ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಬೀರಲಿದೆ. ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ತಗ್ಗಿಸಲಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಹಾಗೂ ಆಲೋಚನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು. ಧನಶಕ್ತಿ ರಾಜಯೋಗ ಯಾವ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅಶುಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ನವೆಂಬರ್ 26ರಂದು ರೂಪಗೊಳ್ಳುವ ಧನಶಕ್ತಿ ರಾಜಯೋಗವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ 6ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿಯ ವಾತಾವರಣ ನೆಲೆಸುವುದು. ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲೂ ಬಿರುಕು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಳಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವ ತಗ್ಗಿಸಲು ಶುಕ್ರವಾರ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು ಮಂಗಳಕರ. ಈ ದಿನ ಅಗತ್ಯ ಇರುವವರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಅದ್ಭುತ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸ್ಥಾನ ಬಲಗೊಂಡು ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೂಡ ನೆಲೆಸುವುದು.
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ತುಲಾ ರಾಶಿಯ 8ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಧನಶಕ್ತಿ ರಾಜಯೋಗ ರೂಪಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಏರುಪೇರು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದು. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ನೀವು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ತಾಪ, ಹಣ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ಅಡೆತಡೆ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಾಗೂ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನ ನೀವು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬಿರುಕು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ನಂತರವೂ ನೀವು ಲಾಭ ಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬೇಸರಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ವ್ಯವಹಾರ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾದಾಗ ಸಹನೆಯಿಂದ ಇರುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳನ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಭಾವ ತಗ್ಗಿಸಲು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಆಂಜನೇಯನನ್ನ ಪೂಜಿಸಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ ಫಲಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ: ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಧನಶಕ್ತಿ ರಾಜಯೋಗ ಹೆಚ್ಚು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಶೋಚನೀಯವಾಗಿರಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟಕರ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನ ನೀವು ಎದುರಿಸುವಿರಿ. ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಭಯ ನಿಮ್ಮ ಕಾಡಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಡಲಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳನ ಪ್ರಭಾವ ತಗ್ಗಿಸಲು ಪ್ರತೀ ಶುಕ್ರವಾರ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಬೇಕು. ಮಂಗಳವಾರ ಆಂಜನೇಯನನ್ನ ಪೂಜಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ ಫಲಗಳನ್ನ ನೀಡಲಿದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)