ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಧನಶಕ್ತಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾರೀ ಲಾಭ, ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ

Dhan Shakti Rajayoga 2026: ಫೆಬ್ರವರಿ 23ರಂದು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಧನ ಶಕ್ತಿ ರಾಜಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬುಧ ಮತ್ತು ರಾಹು ಕೂಡ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಣಾಮ ಈ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಚತುರ್ಗ್ರಹಿ ಯೋಗವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗದಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರು ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರು ಸೇರಿ ಧನ ಶಕ್ತಿ ರಾಜಯೋಗವನ್ನ ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 6ರಂದು ಶುಕ್ರ ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ 23ರಂದು ಮಂಗಳ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗಲಿದ್ದು, ಈ ಶುಭ ಯೋಗವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಯೋಗದಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ..
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಜಯೋಗವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಣವನ್ನ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಗಾಧವಾದ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಈ ಸಮಯವು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾರೀ ಲಾಭವನ್ನ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಕೆಲವು ಹೊಸ ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ನೀಡುವ ಹೊಸ ಜನರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರುತ್ತೀರಿ. ಹಳೆಯ ಸಾಲದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಈಡೇರದ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರಬಹುದು. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ವಾಹನ ಅಥವಾ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೊಸ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)