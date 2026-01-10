English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಮೊದಲ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್‌..! ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ಬದಲಾವಣೆ

Bigg Boss Kannada 12 1st Finalist : ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12 ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಮೊದಲು ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಎಂಟ್ರೀ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಧನುಷ್‌ಗೌಡ ಆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೇನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದೆ ತಿಂಗಳು ಫಿನಾಲೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ 12 ಕಪ್‌ ಗಿಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಟಾಪ್ 6 ಟಾಸ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಟಾಸ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ.

ಅಚ್ಚರಿ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ,‌ 8 ಮಂದಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪೈಕಿ ಇದೀಗ ಧನುಷ್‌ ಗೌಡ ಅವರು ಫಿನಾಲೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಪ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಸಖತ್‌ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕೊನೆಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆಗಿರುವ ಧನುಷ್‌ ಟಿಕೆಟ್‌ ಟು ಫಿನಾಲೆ ಟಾಸ್ಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರುವ ಮೂಲಕ ಫಿನಾಲೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಶೋ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಂಕಾಗಿದ್ದ ಧನುಷ್‌, ಇದೀಗ ಸಖತ್‌ ಆಕ್ಟಿವ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಸಿಕಲ್‌ ಟಾಸ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಮನರಂಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದರು. ಈಗ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ..

ಶೋ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ಕಪ್‌ ಗೆಲ್ಲೋದು ಗಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ..

