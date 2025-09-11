ದೇವತೆಯಂತ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದರೂ, ತನಗಿಂತ 27 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕ ನಟಿ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ನಟ.! ಪತ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಆಗಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತೆ..?

Actors life story : ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಿಗ್ಗಜ ನಟರು ಇಂದಿಗೂ ಅಸಂಖ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನದಲ್ಲಿ ಅಜರಾಮರ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ. 1970 ಮತ್ತು 80 ರ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಯನ್ನು ಆಳಿದ ಈ ಲಿಜೆಂಡ್ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು 1954 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೌರ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. 1980 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು.. ಅದರೆ..
ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿಯಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಸೌಂದರ್ಯವತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕಿ ಅನಿತಾ ರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿಯವರನ್ನು ಮುಜುಗರಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಿತು.
ಅನಿತಾ ರಾಜ್ 1981 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ್ ಗೀತ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಸುದೇಶ್ ಇಸ್ಸಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆನಂತರ ನೌಕರ್ ಬೀವಿ ಕಾ, ಗುಲಾಮೀ, ಮಜ್ಲೂಮ್, ಜಮೀನ್ ಅಸ್ಮಾನ್, ಜರಾ ಸಿ ಜಿಂದಗಿ ಮುಂತಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹಿಟ್ ಆದವು. 80 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಜನಪ್ರಿಯ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಅನಿತಾ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ -ಅನಿತಾ ಜೋಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು.
ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಅನಿತಾ ರಾಜ್ ಮೊದಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದು 1983 ರ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರ ನೌಕರ್ ಬೀವಿ ಕಾಲ್ ನಲ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅನಿತಾಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ 27 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದರೂ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು.
ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರರಿಗೆ ಅನಿತಾ ಅವರಿಂದ ದೂರವಿರುವಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ 'ಹಿ-ಮ್ಯಾನ್' ಅನಿತಾ ಅವರನ್ನು ದೂರವಿಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಬಂಧ ಮುಂದುವರೆಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು..
ಅನಿತಾ ರಾಜ್ 80 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಪರದೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ನೀಡಿದ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದರು. 1986 ರಲ್ಲಿ, ಅನಿತಾ ರಾಜ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುನಿಲ್ ಹಿಂಗೋರಾನಿ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನಿತಾ ರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಈಗ 62 ವರ್ಷ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಅವರು ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲದೆ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ನಟಿ, ಆಗಾಗ ತಮ್ಮ ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.