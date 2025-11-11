English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಯಾರು? ಇವರಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೊಡದೇ ಹೇಮಾಮಾಲಿನಿಯನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ರು ನಟ..

Dharmendra first wife: ಧರ್ಮೇಂದ್ರ 1954 ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದ ಅವರ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಯಾರು? ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ? ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. 
ಧರ್ಮೇಂದ್ರ 1954 ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದ ಅವರ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಯಾರು? ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ? ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.   

ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ "ಹಿ-ಮ್ಯಾನ್" ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಅವರ ಎರಡು ವಿವಾಹಗಳು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೌರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಜನಮನದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಡಿಯೋಲ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.  

ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೌರ್. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸುದ್ದಿಯಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು, ಖಾಸಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ 1954 ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು, ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 19 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.  

ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೌರ್ ದಂಪತಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು.. ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಮತ್ತು ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್, ಅವರು ಯಶಸ್ವಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟರು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಅವರಿಗೆ ವಿಜೇತ ಡಿಯೋಲ್ ಮತ್ತು ಅಜಿತಾ ಡಿಯೋಲ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ.   

ಧರ್ಮೇಂದ್ರ 1980 ರಲ್ಲಿ ನಟಿ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿಯನ್ನು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದರೆ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೌರ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯ ನಂತರವೂ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೌರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಡಿಯೋಲ್ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು.  

ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೌರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಲಿಷ್ಠ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದರು.. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರೂ, ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಹಿ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವತ್ತ ಮಾತ್ರ ಗಮನಹರಿಸಿದರು. ಅವರ ಪುತ್ರರಾದ ಸನ್ನಿ ಮತ್ತು ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.    

