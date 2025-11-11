4 ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆಯಾದ್ಮೇಲೆ ಸಹನಟಿ ಮೇಲೆ ಲವ್! ಸಮಾಜವೇ ದೂಷಿಸಿದ್ರೂ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಯ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದೇ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾದ ನಟ..

Hema Malini: ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಇಬ್ಬರ ಪೈಕಿ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರೀಮಂತರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
Hema Malini: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ರಂದು ನಿಯಮಿತ ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಬ್ರೀಜ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಪತ್ನಿ ನಟಿ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡಿದೆ. ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಶ್ರೀಮಂತರು ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ 76 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಇನ್ನೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಖ್ವಾಜಾ ಅಹ್ಮದ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅವರ 'ಆಸ್ಮಾನ್ ಮಹಲ್' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೊದಲು ಭೇಟಿಯಾದರು, ಆದರೆ 'ಶೋಲೆ' ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಬಲವಾಯಿತು. ಅವರು 1980 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು.
2024 ರಲ್ಲಿ, ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ 142 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂದು ಅಫಿಡವಿಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಧರ್ಮೇಂದ್ರ 1960 ರಲ್ಲಿ 'ದಿಲ್ ಭಿ ತೇರಾ ಹಮ್ ಭಿ ತೇರೆ' ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು 300 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2024 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಸುಮಾರು 450 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿಗಿಂತ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಶ್ರೀಮಂತ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಂದಿಲ್ಲ.