English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಎದೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದ ಮಗನನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಥಳಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಹೆತ್ತ ಮಗನನ್ನೇ ಒದ್ದು, ಹೊಡೆದು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸಿದ ಹೀರೋ

ಎದೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದ ಮಗನನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಥಳಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಹೆತ್ತ ಮಗನನ್ನೇ ಒದ್ದು, ಹೊಡೆದು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸಿದ ಹೀರೋ

Actor life : ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ತಾರೆಯರ ಕುಟುಂಬದ ಜಗಳ ಬೀದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಕೆಲ ಹೀರೋಗಳ ವರ್ತನೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕಿಡ್‌ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಹೊಡೆದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
1 /6

ಧ್ರುವ ವಿಕ್ರಮ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ತೆರೆಕಂಡ ಬಿಸಾನ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಧ್ರುವ ವಿಕ್ರಮ್, ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಚಿಯಾನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಹೊಡೆದ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು.

2 /6

ಧ್ರುವ ವಿಕ್ರಮ್ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಾರೆ. ಅವರು ನಟ ಚಿಯಾನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಅವರ ಮಗ. 2019 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ "ಆದಿತ್ಯ ವರ್ಮಾ" ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕನಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡಿತು.

3 /6

ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಮಹಾನ್ ನಂತಹ ಅನೇಕ ಹಿಟ್‌ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿತ್ರ ಬೈಸನ್. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಾಲಿವುಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮರಿಸೆಲ್ವರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೈಸನ್ ಚಿತ್ರ ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

4 /6

ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ ವಿಕ್ರಮ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದು, ನಟಿ ಅನುಪಮಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ಅವರ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17, 2025 ರಂದು ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಇದರ ನಡುವೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ತಮ್ಮ ತಂದೆ ವಿಕ್ರಮ್ ತಮ್ಮನ್ನು ಹೊಡೆದ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.

5 /6

ನನ್ನ ತಂದೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ಅಥವಾ 3 ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ನನ್ನನ್ನು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 'ಐ' ಚಿತ್ರದ 'ಮೆರಸಲೈತೇನ್' ಹಾಡನ್ನು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಂಕರ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟು, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಹಾಡನ್ನು ರಿಲೀಸ್‌ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ನಾನು ಆ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದೆ. ಆ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಹಾಡನ್ನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿನ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಅಸೂಯೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ.

6 /6

ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಕುರಿತು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ, ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಬಾಡಿಬಿಲ್ಡರ್ ಕ್ಲಬ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದರು, ನನ್ನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಜಾಡಿಸಿ ಒದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದರು. ಮೂರು ದಿನ ನನ್ನ ಬೆನ್ನ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಬೆರಳುಗಳ ಗುರುತು ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಧ್ರುವ ವಿಕ್ರಮ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

Dhruv Vikram Chiyaan Vikram Bison Movie Mersalaayitten song Dhruv Vikram father hit

Next Gallery

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಕೊನೆಗೆ ತಾನೇ CM ಆದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!