ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋಕೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಖತರ್ನಾಕ್‌ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌! ಕಿಚ್ಚನ ಎದುರು ಗೇಮ್‌ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಟರ್ಜಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಧ್ರುವಂತ್‌

Bigg Boss Kannada 12: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ತನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಆಟದ ತಂತ್ರವನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಬಳಿಕ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಎದುರೇ ಧ್ರುವಂತ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
 
Bigg Boss Kannada 12: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12ರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವಾರದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವಂತ್ ಅವರು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಕಡಿಮೆ ವೋಟ್‌ಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರ ಬಂದ ಅವರಿಗೆ, ಅರ್ಧ ವಾರ ಮಾತ್ರ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವ ಅವಕಾಶವೂ ಅವರಿಗೆ ದೊರಕಿರಲಿಲ್ಲ.  

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ವಾರಾಂತ್ಯದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆಸೋದು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ವಾರ ಧ್ರುವಂತ್ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಜೊತೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.  

ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದ ಧ್ರುವಂತ್ ಹೊಸ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತು. ಕೂದಲು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿರುವ ಲುಕ್‌ಗೆ ಕಾರಣವನ್ನೂ ಅವರು ಸ್ವತಃ ವಿವರಿಸಿದರು. ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಚನೆ ಇದ್ದರೂ, ಸಮಯ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.  

‘ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಗಾಡಿಯ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಅದು ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅನುಭವ. ಇದು 10 ವರ್ಷದ ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲ. ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿತು. ಒಳಗೆ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೊಸ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡೆ’ ಎಂದು ಧ್ರುವಂತ್ ಹೇಳಿದರು.  

ಇದೇ ವೇಳೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಮನೆಯೊಳಗಿನ ತಮ್ಮ ಗೇಮ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಟರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಜನರು ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅವರು, ‘ಜೈ ಮಹಾಕಾಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.  

ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಧ್ರುವಂತ್, ತಾನು ಒಳ್ಳೆಯ ಫಿಲ್ಮ್‌ಮೇಕರ್ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಗುರಿಯೂ ತಮ್ಮದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಿಚ್ಚನ ಎದುರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.  

