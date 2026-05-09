Agnisakshi new kannada serial: ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸದಾಗಿ ಮೂಡಿಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್-12ರ ಸ್ಫರ್ಧಿ ಖದರ್ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ರ ಧ್ರುವಂತ್ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದರು..
ಧ್ರುವಂತ್ ಅವರು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸದೇ ಇದ್ದು, ಇದೀಗ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸದಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಅಗ್ನಸಾಕ್ಷಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲಿದ್ದಾರೆ.
ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಖಾಕಿ ತೊಟ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12ರ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ನಟ, ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
2013ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ ಸದ್ಯ ಇದೇ ಟೈಟಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಕಥೆ ಹೊತ್ತು ತರುತ್ತಿದೆ ವಾಹಿನಿ. ಇದೇ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟ ಧ್ರುವಂತ್ ಅವರು ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.