ನನ್ನನ್ನು ತಮನ್ನಾಗೆ ಹೋಲಿಸಬೇಡಿ.. ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ..! ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಂಚಲನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ

Ayesha Khan on Tamannaah Bhatia : ಮಿಲ್ಕಿ ಬ್ಯೂಟಿ ನಟಿ ತಮನ್ನಾ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಈ ನಟಿ, ಈಗ ವಿಶೇಷ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ನಾಯಕಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ಸುಂದರಿ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಧುರಂಧರ್ ಚಿತ್ರ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಅಭಿನಯದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಾರಾ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಶರಾರತ್ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ನಾಯಕಿ ಆಯೇಷಾ ಖಾನ್ ಕ್ರೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು..
ಶರಾರತ್ ಸಾಂಗ್ನಲ್ಲಿನ ಆಯೇಷಾ ಖಾನ್ ಸ್ಟೇಪ್ ಪಡ್ಡೆ ಹುಡುಗರ ಮನಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಸಖತ್ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅವರನ್ನು ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಮತ್ತು ತಮನ್ನಾ ಅವರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಆಯೇಷಾ ಅವರನ್ನು ಈ ಇಬ್ಬರು ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು,. ಈ ರೀತಿ ಹೋಲಿಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಮನ್ನಾ ಮತ್ತು ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಹೋಲಿಸುವ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಹೋಲಿಸುವುದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರೂ ಅದ್ಭುತ ಮಹಿಳೆಯರು. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕಲಿಯಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಲಿಕೆ ಬೇಡ ಎಂದು ಆಯೇಷಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ...
ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ನಟಿ ಆಯೇಷಾ ಖಾನ್ ಆಗಾಗ ದಕ್ಷಿಣದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ 'ಜುಂಕಮ್', 'ಓಂ ಭೀಮ್ ಬುಷ್', 'ಮನಮೇ' ಮತ್ತು ಇತರ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದರು.