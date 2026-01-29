Dhurandhar breaks kgf record :ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಧುರಂಧರ್ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಪುಡಿ ಮಾಡಿತ್ತು.. ಈ ಧುರಂಧರ್ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕಂಡ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿದೆ..ಇದೀಗ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಡಲು ಧುರಂಧರ್-2 ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ..
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿನಯದ ಧುರಂಧರ್ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ..ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಡೆಯಾಗಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳೂ ಕಳೆದರೂ ಕೂಡ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡಿದೆ.ಇನ್ನೂ ಬಲವಾಗಿಯೇ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ..
ಜನವರಿ 26 ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಂದು ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹1.25 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದೆ..ಅಂದು ಸುಮಾರು ಧುರಂಧರ್ ಸಿನಿಮಾ 2.9ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ.. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರವೊಂದರ ಹಿಂದಿನ ಗಳಿಕೆಯ ದಾಖಲೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಜವಾನ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಇದು ದೇಶೀಯವಾಗಿ ₹760 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿತು.
ಎಸ್ಎಸ್ ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಬಾಹುಬಲಿ 2 ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ. ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೂರನೇ ಚಿತ್ರವು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ - ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಕೆಜಿಎಫ್ ಅಧ್ಯಾಯ 2, ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹1001 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತು. ಈ ಪೈಕಿ ರಣವೀರ್ ಅವರ ಧುರಂಧರ್ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ..
₹1000 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ತಲುಪಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ನೋಡೊದಾದ್ರೆ..ಸದ್ಯ ರಣವೀರ್ ಅವರ ಧುರಂಧರ್ ಸಿನಿಮಾ ನಾಲ್ಕು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಆಯ್ದು ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿರುವ ಏಕೈಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಪುಷ್ಪ 2 ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹1,471 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿ ದಿ ರೂಲ್ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಧುರಂಧರ್ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದು, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ $33 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ..ಅಂದೇ ತಾವು ಬರುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ರಣವೀರ್ ಅವರ ಧುರಂಧರ್-2 ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ..
ಇತ್ತ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಕ್ರೇಜ್ ಕೂಡ ಜೋರಾಗಿದೆ.ಎರಡೂ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಒಂದೇ ದಿನ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಕ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲೇ ಯಶ್ಗೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆಯಲು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವ ದಿನ ಧುರಂಧರ್-2 ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ..