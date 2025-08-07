ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಧುಮೇಹ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ..! ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ

Diabetes symptoms : ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈ 4 ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಮಧುಮೇಹದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕೆಟ್ಟ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದಾಗಿ, ಮಧುಮೇಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಯುವಕರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಕ್ಕಳವರೆಗೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಧುಮೇಹವು ದೇಹವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸದಿದ್ದರೆ, ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಮಧುಮೇಹ ಇದೆ ಎಂದು ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ತಡೆಯಲು, ಮಧುಮೇಹದ ಕೆಲವು ಆರಂಭಿಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು.
ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯ : ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ದಣಿವು ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅನಿಸಿದರೆ, ಅದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸೂಚನೆ. ರಾತ್ರಿಯ ನಿದ್ರೆಯ ನಂತರವೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದಣಿವು ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯದ ಭಾವನೆ ಮಧುಮೇಹದ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದಿಂದಾಗಿ ಅರೆನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಾಯಾರಿಕೆ : ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ತುಂಬಾ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನೀರು ಕುಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಾಯಿ ಒಣಗಿದಂತೆ ಭಾಸವಾದರೆ, ಅದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಂಕೇತವೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಬ್ಬಾಗಿ ಕಾಣಲು : ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಕಣ್ಣುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮಸುಕಾಗಿ ಕಾಣಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ : ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಅಥವಾ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ ಅನುಭವವಾದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಅಥವಾ ಪಾದಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮರಗಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ಮಧುಮೇಹದ ಲಕ್ಷಣವೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)