ಇದು ಮಧುಮೇಹದ ಮೊದಲ ಲಕ್ಷಣ! ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, ತಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

Diabetes first symptoms : ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅನೇಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ಮಧುಮೇಹವಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಮೊದಲ ಲಕ್ಷಣ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಮಧುಮೇಹವು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಮೂಕ ಕೊಲೆಗಾರ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮಧುಮೇಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ರಮೇಣ ಅಂಗಾಂಗಳನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಮಧುಮೇಹದ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿದೆ.
ವೃದ್ಧರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈಗ ಯುವಕರು ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಯುವಕರು ಟೈಪ್ 1 ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 40 ವರ್ಷದ ನಂತರ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸಮಯೋಚಿತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಅದ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.
ಮಧುಮೇಹದ ಮೊದಲ ಲಕ್ಷಣ : ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಧುಮೇಹದ ಮೊದಲ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಇದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಸಿವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗಂಟಲು ಒಣಗಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಧುಮೇಹದ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು? : ಬಾಯಿ ಒಣಗುವುದು - ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಗಂಟಲು ಒಣಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ಅದು ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಅದು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆಯಿಂದಾಗಿ ಗಂಟಲು ಒಣಗುವುದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಸುಕಾದ ದೃಷ್ಟಿ - ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಮಸುಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆಯಿಂದಾಗಿರಬಹುದು. ಮಧುಮೇಹವು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕ್ರಮೇಣ ದೃಷ್ಟಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಮಸುಕಾಗುತ್ತದೆ.
ದಣಿದ ಭಾವನೆ - ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ದಣಿವು ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲತೆ ಅನಿಸಿದರೆ, ಅದು ಮಧುಮೇಹದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿರಬಹುದು. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆಯು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಉದ್ವೇಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಇದನ್ನು ಅನೇಕ ಜನರು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು.
ನಡುಗುವ ಕೈಗಳು: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳು ನಡುಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಅಂತಹ ಲಕ್ಷಣವು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು 4 mmol ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, ಹಸಿವು, ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ, ಬೆವರುವಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. (ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ: ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.