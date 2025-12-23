ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಿಂದ್ರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ! ಮಧುಮೇಹಿಗಳೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿರಲಿ

Blood sugar control : ಮಧುಮೇಹ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ. ಸಕ್ಕರೆ ರೋಗ ಇರುವವರು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಯಾವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಸೇವಿಸಬೇಡಿ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದು ನೀವು ಏನು ತಿನ್ನುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ತಿನ್ನುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೂ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಯು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬಾರದು..? ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿ : ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿ, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಹಿಟ್ಟು (ರೊಟ್ಟಿ, ನಾನ್) ಮತ್ತು ಪಾಸ್ತಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೂ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಕರಿದ ಆಹಾರಗಳು: ಹುರಿದ ಅಥವಾ ಕರಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಫ್ರೈಸ್, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕರಿ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಕರಿದ ತಿಂಡಿಗಳಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭೋಜನ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅವುಗಳ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಪಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬಿನಿಂದಾಗಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸ್ಪೈಕ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಯಮಿತ ಸೇವನೆಯು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಸಿಹಿ ಸಾಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರೇವಿಗಳು: ಅನೇಕ ಜನರು ರಾತ್ರಿಯ ಊಟದೊಂದಿಗೆ ಸಾಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾರಿನೇಡ್ಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್, ಸಿಹಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್, ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಶೈಲಿಯ ಗ್ರೇವಿಗಳಂತಹ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳು, ಊಟವು ಸಮತೋಲಿತವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಸಹ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಬಿಳಿ ಬ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಬೇಕರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು: ಬಿಳಿ ಬ್ರೆಡ್, ಪಾವ್, ಬನ್ಗಳು, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಹಿಟ್ಟಿನ ಬ್ರೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬೇಕರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು: ಊಟದ ನಂತರ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ಅಥವಾ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಹೊರೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ತಡರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟ ಹದಗೆಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಸಿಹಿಕಾರಕಗಳು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಮೇರಿಕನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರ: ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟ ಆಹಾರವು ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಡಬ್ಬಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ಫೆನಾಲ್ ಎ (BPA) ಪದರವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಂತಃಸ್ರಾವಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಡ್ಡಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿದೆ. BPA ಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿ : ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ, ತರಕಾರಿಗಳು, ಬೇಳೆ, ಮೊಸರು, ಚೀಸ್, ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಅಥವಾ ಬೇಯಿಸಿದ ಮೀನುಗಳಂತಹ ಕಡಿಮೆ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು, ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಅನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಆರೊಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಊಟವನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮಲಗುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 2-3 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಮುಗಿಸಿ.
ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಓದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ನಾವು ಮನೆಯ ಸಲಹೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಮೊದಲು, ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.