ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ಯಾ! ತ್ವರಿತ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲು ಈ ಹರ್ಬಲ್ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ

Diabetes Control Tips: ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಏರುಪೇರಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
Diabetes Control Home Remedies: ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವರು ತರಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 400ರ ಗಡಿ ದಾಟಿರುವ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಊಟ ಸವಿದು ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೈ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ ಹರ್ಬಲ್ ಪಾನೀಯಗಳಿಂದ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಪಾನೀಯಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಐದು ಪಾನೀಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ...
ಮೆಂತ್ಯ ಬಿಜಗಳಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಫೈಬರ್, 4-ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಸೊಲ್ಯೂಸಿನ್ನಂತಹ ಜೈವಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ಇದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಬಳಿಕ ದೇಹವು ಸಕ್ಕರೆ ಹೀರಿಕೊಲ್ಲುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮೆಂತ್ಯ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಶುಗರ್ ಥಟ್ಟನೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಹಾಗಲಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಪೊಗ್ಲಿಸಿಮಿಕ್ ಪರಿಣಾಮ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಚಾರಂಟಿನ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್-ಪಿ ನಂತರ ಆಕ್ಟೀವ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ದೇಹದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ರಾಮಬಾಣ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೆಂಪು ದಾಸವಾಳದ ಹೂವನ್ನು ಒಣಗಿಸಿಟ್ಟು ಚಹಾ ತಯಾರಿಸಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದಲೂ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಂಥೋಸಯಾನಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿದ್ದು ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಚಯಾಪಚಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೂಡಲೇ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿದೆ.
ಅಲೋವೆರಾದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ ಇವು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ಚಯಾಪಚಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿವುರ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿಂದ ಅಲೋವೆರಾ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿದರೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಶುಗರ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಸಿನ್ನಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಊಟದ ಬಳಿಕ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಗರಿಷ್ಠ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಸಾಲೆಯ ಚಹಾ ತಯಾರಿಸಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.