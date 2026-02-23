English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ದಿವ್ಯೌಷಧ! ಈ ರಸದಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ನೆನೆಸಿ ತಿಂದರೆ 300 ದಾಟಿದರೂ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಆಗುತ್ತೆ ಶುಗರ್‌..

ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ದಿವ್ಯೌಷಧ! ಈ ರಸದಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ನೆನೆಸಿ ತಿಂದರೆ 300 ದಾಟಿದರೂ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಆಗುತ್ತೆ ಶುಗರ್‌..

ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಈ ರಸವನ್ನು ನೆನೆಸಿ ತಿನ್ನುವುರಿಂದ ಶುಗರ್‌ ಎಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೂ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. 
 
1 /9

ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ, ಆಹಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಸಕ್ಕರೆ ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.   

2 /9

ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗದ ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.   

3 /9

ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ವರದಾನ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.   

4 /9

ನಿಂಬೆ ರಸದೊಂದಿಗೆ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಎಂದು ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಿಂಬೆ ರಸದಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ನೆನೆಸಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ರಸವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.  

5 /9

ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಲಾಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿ ತಿಂದು ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಹಿಸುಕುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಂಬೆ ರಸದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿದ ಈರುಳ್ಳಿ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.  

6 /9

ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಂಬೆ ರಸದೊಂದಿಗೆ ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿವೆ. ಇದನ್ನು ಈರುಳ್ಳಿ ಸಲಾಡ್, ಚಟ್ನಿ, ತರಕಾರಿ ಗ್ರೇವಿಯಂತಹ ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.  

7 /9

ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಂಬೆ ರಸವು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಯಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳು ಸೋಂಕುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.  

8 /9

ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಸಿರು ಈರುಳ್ಳಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಂಬೆ ರಸದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿದ ಈರುಳ್ಳಿ ರಸವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.  

9 /9

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)  

Blood sugar remedies ಈರುಳ್ಳಿ ರಸದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಈರುಳ್ಳಿ ರಸ ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ನಿಂಬೆ ರಸ ಮಧುಮೇಹ ಕ್ಕೆ ಮನೆಮದ್ದು ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಲಹೆ lemon juice benefits onion juice to control Blood sugar lemon juice with onion juice benefits lemon juice for diabetes control Diabetes home remedy Onion juice benefits Blood sugar control Onion Benefits

Next Gallery

ಶುಕ್ರನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ! ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಹಿಡಿದರೂ ಚಿನ್ನ.. ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಬಂಗಾರ