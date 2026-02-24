English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ವರದಾನ ಈ ಹಣ್ಣುಗಳು.. ಪ್ರತಿದಿನ ತಿಂದರೂ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಶುಗರ್‌ ಹೆಚ್ಚಾಗಲ್ಲ

ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ವರದಾನ ಈ ಹಣ್ಣುಗಳು.. ಪ್ರತಿದಿನ ತಿಂದರೂ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಶುಗರ್‌ ಹೆಚ್ಚಾಗಲ್ಲ

Fruits For Diabetic Patients: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಹಣ್ಣುಗಳು ವರದಾನವಿದ್ದಂತೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. 
1 /6

ಮಧುಮೇಹಿಗಳೂ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಬಹುದಾ? ಎಂಬುದು ಮಿಲಿಯನ್‌ ಡಾಲರ್‌ ಪ್ರಶ್ನೆ.  ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಉತ್ತಮವಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ (GI) ಹೊಂದಿರುವ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ವರದಾನ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಈ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿಂದರೂ ಬ್ಲಡ್‌ ಶುಗರ್‌ ಲೆವೆಲ್‌ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.

2 /6

ಮಧುಮೇಹಿ ಸ್ನೇಹಿ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಹಣ್ಣೆಂದರೆ ಅದುವೇ ಪರಂಗಿ ಹಣ್ಣು. ಮಧ್ಯಮ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಪರಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಿವೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ತುಂಬಾ ಹಣ್ಣಾಗಿರುವ ಪರಂಗಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿಯಂತಿರುವ ಪರಂಗಿ ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ. 

3 /6

ಕಡಿಮೆ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚಿಯಾಗಿರುವ ಪೇರಳೆ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸೂಪರ್ ಹಣ್ಣು. ಪೇರಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆ ಸಹಿತವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಇದು ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್‌ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿದೆ.

4 /6

ಸೇಬು ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಿಹಿ ಎನಿಸಿದರೂ ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಪೆಕ್ಟಿನ್ ಎಂಬ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ನಾರು ಸಕ್ಕರೆಯ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸೇಬನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಸೇಬನ್ನು ಸಹ ಸಿಪ್ಪೆ ಸಹಿತವಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. 

5 /6

ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ಪೆಕ್ಟಿನ್ ಎಂಬ ಫೈಬರ್ ಇದೆ. ಕಿತ್ತಳೆ ಜ್ಯೂಸ್‌ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ನೇರವಾಗಿ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫೈಬರ್ ಅಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.  ಇದು ರಕ್ತಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನೂ ಸಹ ಮಧುಮೇಹಿ ಸ್ನೇಹಿ ಹಣ್ಣು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. 

6 /6

ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿಗಳು, ಬ್ಲಾಕ್‌ಬೆರಿಯಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿದೆ.  ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

Diabetes Control Tips Sugar Sugar Control Tips Sugar Control Foods Diabetes Diet Foods To Control Diabetes Fruits to control Diabetes Fruits For Diabetic Patients Diabetic patients

Next Gallery

ಮಾಡೋದೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿ ಈ ಗಂಡಸರು ಆ ತರಹದ ಹುಡುಗಿನೇ ಬೇಕಂತಾರೆ..! ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಹೇಳಿಕೆ