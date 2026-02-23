ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ಈ 5 ವಿಧಾನ ಅನುಸರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ..!

Diabetic patient diet chat : ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಮಧುಮೇಹ ರೋಗದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, 40 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಕೆಲವು ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು.. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಟೈಪ್ 1, ಟೈಪ್ 2, ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಮಧುಮೇಹ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಈ ಕುರಿತು ಡಾ. ಶರ್ಮಿಕಾ ಯಾವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ಚಹಾ ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ಖಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಶರ್ಮಿಕಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಚಹಾ ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರು ಕನಿಷ್ಠ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸದೆ ಕಪ್ಪು ಚಹಾವನ್ನು ಕುಡಿಯಬಹುದು..
ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 45 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಬೇಕು. ನಡಿಗೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ವ್ಯಾಯಾಮ, ಶಕ್ತಿ ತರಬೇತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ, ಪ್ರತಿದಿನ 40 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಗಾಯಗಳು ಬೇಗನೆ ಗುಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯು ಒತ್ತಡ, ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ನಿದ್ರಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಅಥವಾ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟಕ್ಕೆ ಅನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಸಣ್ಣ ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಈ ಐದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ನೀವು ಇದನ್ನು 6 ತಿಂಗಳು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.