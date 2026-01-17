ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ ವಜ್ರದ ಹರಳುಗಳು..! ಕೊಹಿನೂರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸಹ ಇಲ್ಲಿಯೇ

ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ವಜ್ರಗಳು ಭಾರತದ ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿಯ ಬಂದರುಗಳ ಮೂಲಕ ಏಷ್ಯಾ, ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದವು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನದಿಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತವೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಹೇರಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಖನಿಜಗಳು ನದಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಗುತ್ತವೆ.ಈ ನದಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ವಜ್ರಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಅದರ ಹೆಸರು ವಜ್ರದ ಗಣಿಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ ವಜ್ರದ ಗಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಶತಮಾನಗಳವರೆಗೆ, ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಜ್ರ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಗಾರರು ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿತರಾದರು. ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು.
ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ಪ್ರದೇಶವು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ತನ್ನ ವಜ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿತ್ತು. ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ವಜ್ರಗಳು ಅವುಗಳ ಹೊಳಪು, ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧತೆಗೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿವೆ.ಕೊಹಿನೂರ್, ಹೋಪ್ ಡೈಮಂಡ್ ಮತ್ತು ಡೇರಿಯಾ-ಇ-ನೂರ್ನಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಜ್ರಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಜ್ರಗಳು ಶತಮಾನಗಳವರೆಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ವಜ್ರ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು.
1,300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ನದಿಯಾಗಿರುವ ಕೃಷ್ಣಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಬಳಿಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಜನ್ಮತಾಳಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ, ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲಕ ಹರಿದು ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಸರಿಸುಮಾರು 1,300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಈ ನದಿಯು ಕೃಷಿ, ವಸಾಹತುಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಫಲವತ್ತಾದ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಇದು ವಜ್ರ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ.
ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ಕೇವಲ ಕೋಟೆ ಅಥವಾ ಗಣಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಜ್ರ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು.
