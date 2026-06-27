/Hair Health: ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಬಿಳಿಯಾಗಿದ್ಯಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದೇ ಕಾರಣ

Hair Care: ಕೂದಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣವನ್ನು ದೇಹದ ವಿಶೇಷ ಕೋಶಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಮೆಲನಿನ್ ಎಂಬ ಅಂಶದಿಂದ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೋಶಗಳ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾದಾಗ, ಕೂದಲು ಕ್ರಮೇಣ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೇ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಉಂಟಾಗಲು ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತದೆ.
Hair Health: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ, ಕೂದಲು ಬಿಳಿಯಾಗುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದೆಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಾದರೆ ಸಾಕು ಕೂದಲು ಬಿಳಿಯಾಗೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇಂದು ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಯುವಕರಲ್ಲೂ ಕೂದಲಿನ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಕೂದಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣವನ್ನು ದೇಹದ ವಿಶೇಷ ಕೋಶಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಮೆಲನಿನ್ ಎಂಬ ಅಂಶದಿಂದ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೋಶಗಳ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾದಾಗ, ಕೂದಲು ಕ್ರಮೇಣ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೇ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಉಂಟಾಗಲು ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಒತ್ತಡಕ್ಕೂ ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಆದರೂ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಒತ್ತಡದ ಜೀವನ, ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವು ಅನೇಕ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಒತ್ತಡಗಳು ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೂದಲು ಬಿಳಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (NIH) ಪ್ರಕಾರ, ಒತ್ತಡದಿಂದಲೂ ಕೂದಲು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡವು ಮೆಲನಿನ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಕೂದಲಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು, ಇದು ಅಕಾಲಿಕ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒತ್ತಡವೇ ಏಕೈಕ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಅನುವಂಶಿಕ ಅಂಶಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಒತ್ತಡವನ್ನು ದೂಷಿಸುವ ಬದಲಿಗೆ, ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12, ಕಬ್ಬಿಣ, ತಾಮ್ರ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆಗಳು ಕೂದಲಿನ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. (ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)