ಇಂದಿನ 100 ರೂ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನ 5 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..? ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ್ರೂ ಆಭರಣ ಖರೀದಿ ಸುಲಭ

Gold SIP: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಪರಂಪರೆ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಜನರು ಕೇವಲ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಚಿನ್ನದ ಜಟಿಲತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
 
ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನ ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾದ ಚಿನ್ನ. ಕಂಪನಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾಲ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಭೌತಿಕ ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತ, ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯಕರವಾಗಿದೆ.  

ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ ರೂ.100 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಯೋಜಿಸಿದರೆ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ.3,000 ಅಥವಾ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೂ.36,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇನ್‌ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ (SIP) ಶೈಲಿಯೇ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿದಿನ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.  

ಚಿನ್ನದ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ರೂ.6,000 ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಸುಮಾರು 6 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.  

ಸಾಲಿನ ಸರಾಸರಿ 7–8% ವರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಐದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಇದು ಸುಮಾರು 30–31 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗುತ್ತದೆ.  

ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು. ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀವು ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದೊಂದಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಾಲ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕದಿಯುವ ಅಥವಾ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಭಯವಿಲ್ಲ.  

ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಸಹ ಸುಲಭ. ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು, ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಭೌತಿಕ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನವು ವಿಮೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.  

