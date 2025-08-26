"ಆಸೆ ಈಡೇರಿಸಿದರೆ ಅವಕಾಶ ತಾನಾಗೇ ಬರುತ್ತೆ".. ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ

Diksha Pant: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿರವ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಇದೀಗ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
Diksha Pant: ಅವಕಾಶಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಲು ಬಯಸುವ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುವ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಎಂಬ ಭೂತ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ನಟಿಯರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ತೊಂದರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಯಕಿ ದೀಕ್ಷಾ ಪಂತ್ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ನಾಯಕಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಜನಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅಭಿನಯದ ವರುಡು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಈ ಸುಂದರಿ.. ನಂತರ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ರಚ್ಚಾ, ಒಕಲೈ ಲಾ ಕೋಸಂ, ನೂತಿಲೋ ಕಪ್ಪಾಲು, ಗೋಪಾಲ ಗೋಪಾಲ, ಶಂಕರಾಭರಣಂ, ಸೊಗ್ಗಡೆ ಚಿನ್ನಿ ನಯನ, ಬಂತಿಪುಲ ಜಾನಕಿ, ಅಹಂ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ದೀಕ್ಷಾ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದಳು.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮೂಲಕ ದೀಕ್ಷಾ ಪಂತ್ ಉತ್ತಮ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಈಕೆ ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅಹಂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಾನೆಲ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ದೀಕ್ಷಾ ಪಂತ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿವರಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ, ಅವರು "ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಲೈಂಗಿಕತೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ಎರಡೂ ಸಂತೋಷದಾಯಕ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಮೊದಲನೆಯದನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಎರಡನೆಯದು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅನೇಕ ಜನರಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು ಎಂದು ನಿರೂಪಕಿ ಕೇಳಿದಾಗ, ದೀಕ್ಷಾ ಪಂತ್ ಈ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
"ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾನು ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿಲ್ಲ.. ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಸರಿ ಅನಿಸುವದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ, ನಾನು ಕೈಜೋಡಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ.. ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೂರವಿರುತ್ತೇನೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.