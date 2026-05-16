  ಅಪ್ಪ ನೀನು ಇಲ್ಲದೇ ಹೇಗೆ ನಾನು ನಟಿ ಆಗಲಿ!.. ದಿಲೀಪ್‌ ರಾಜ್‌ ಪುತ್ರಿ ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್

ಅಪ್ಪ ನೀನು ಇಲ್ಲದೇ ಹೇಗೆ ನಾನು ನಟಿ ಆಗಲಿ!.. ದಿಲೀಪ್‌ ರಾಜ್‌ ಪುತ್ರಿ ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್

Written ByRamya R GowdaUpdated byRamya R Gowda
Published: May 16, 2026, 12:52 PM IST|Updated: May 16, 2026, 12:52 PM IST

Dileep raj dughter : ನಟ ದಿಲೀಪ್‌ ರಾಜ್‌ ಅವರನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಇಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನವಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಅಗಲಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ ಕಿರಿಯ ಪುತ್ರಿ ದ್ರಿತಿ ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ದಿಲೀಪ್‌ ರಾಜ್‌ ಅವರ ಅಗಲಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಪತ್ನಿ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಾದ ಆದಿತಿ ಹಾಗೂ ದ್ರಿತಿ ನೋವಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಗಳು ಅಪ್ಪನನ್ನು ಮಿಸ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬರೆದು ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.  

ಕನ್ನಡದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟ ದಿಲೀಪ್‌ ರಾಜ್‌ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರಿಂದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ.   

ನವೆಂವರ್‌ಗೆ ನಮ್ಮ 25ನೇ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಗಿಫ್ಟ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಕಣ್ನೀರಾಕಿದ್ದರು. ನಿಜಕ್ಕೂ ಆ ದೃಶ್ಯ ಕರಳು ಹಿಂಡುವಂಥದ್ದು.ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೆ ಪತ್ನಿ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ದಿಲೀಪ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೋಡುವರೆಗೂ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಶಾಂತಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದರು.   

ಇದೀಗ ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನವೇ ನೀನು ಅಪ್ಪ ಎಮೋಷನಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿಲೀಪ್‌ ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಅದಿತಿ ಹಾಗೂ ದ್ರಿತಿ ಅಪ್ಪನನ್ನು ಕಿರಿಯ ಪುತ್ರಿ ದ್ರಿತಿ ಡ್ಯೂಡ್‌ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.   

ಡ್ಯೂಡ್‌ ನೀನು ನಾನು ಕಂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹದಿನಾರು ವರುಷ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನವೇ ನೀನು ಆಗಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ನೀನು ಇಲ್ಲದೇ  ನಾನು ಹೇಗೆ ನಟಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆಯೂ ನನಗಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.   

ನಾನು ನಿನನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಿಸ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮಿಸ್‌ ಯೂ ಅಪ್ಪಾ  ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡೇ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಮಾತು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ದ್ರಿತಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.   

