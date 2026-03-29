ಯಶ್‌ Toxic ಮೂವಿಗೆ ಈ ಹೀರೋಯಿನ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಹಿಂದಿದೆ ಬಲವಾದ ಕಾರಣಗಳು.. ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆ ನಟಿಯೇ..

Kiara Advani choice for Yash Toxic Movie: ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್, ರಾಕಿ ಭಾಯ್ ಯಶ್ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಅವರನ್ನು ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಕಾರಣಗಳು ಇವೆ. ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಕಿಯಾರ ಅಡ್ವಾಣಿಯವರನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯಶ್ ಜೊತೆ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಅಭಿನ ಮಾಡಿರುವ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಮುಂದಿನ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬೆಡಗಿ ಕಿಯಾರಾ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರು ರೀಸನ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ನಾದಿಯಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಪಾತ್ರವೂ ಮೃದುತ್ವ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹ ಎರಡನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ. ಕಿಯಾರಾ ಅಭಿನಯ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತರ್ಕಕ್ಕಿಂತ ಭಾವನೆ ಮುಖ್ಯ. ತರ್ಕ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಿಯಾರಾರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ ಅಂತ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗೀತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ನಟಿಸುವಂತೆ ಕಾಣಿಸ ಭಾಸವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಟಚ್ ಮಾಡೋ ನಟಿ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಅವರಲ್ಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರು, ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಕಿಯಾರ ಅಡ್ವಾಣಿ ಅವರು ಶಿಸ್ತು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕೆಲಸದ ಮೇಲಿನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಿಯಾರ ಅಡ್ವಾಣಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಯನತಾರಾ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ, ಹುಮಾ ಖುರೇಶಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ಗಾಗಿ ಯಶ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.