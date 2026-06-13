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ಬರಿ 500 ರೂ. ಹಿಡಿದು ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ನಟಿ, ಇಂದು 75 ಕೋಟಿಯ ಒಡತಿ! ಯಾರೀಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

Written ByKrishna N K
Published: Jun 13, 2026, 05:32 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 05:32 PM IST

Disha Patani networth : ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗಾಡ್‌ಫಾದರ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೇವಲ ಸ್ವಂತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಶಿಖರ ಏರಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಜೂನ್ 13, 1992 ರಂದು ಬರೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ ಅವರಿಗೆ ಈಗ 34 ವರ್ಷ. ಇಂದು ಗ್ಲಾಮರ್, ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಹಾಗೂ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರಾಗಿರುವ ದಿಶಾ, ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

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ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಕೇವಲ 500 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ ಇಂದು ಅವರು ಬರೋಬ್ಬರಿ 75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿಯ ಒಡತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡೆಲಿಂಗ್‌ನಿಂದ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಇಂದು ಸುಮಾರು 12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.

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ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆ, ಕಾರುಗಳು: ಮುಂಬೈನ ಖಾರ್ ವೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ 'ರುಸ್ತಮ್‌ಜಿ ಪ್ಯಾರಾಮೌಂಟ್'ನಲ್ಲಿ ದಿಶಾ 6 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಐಷಾರಾಮಿ 4 BHK ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಬಾಂದ್ರಾದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಮುಖಮಾಡಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಐಷಾರಾಮಿ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ.

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ಕಾರುಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕ್ರೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ದಿಶಾ ಅವರ ಗ್ಯಾರೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆಂಝ್, ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, BMW 7 ಸೀರೀಸ್ ಮತ್ತು ಆಡಿ A6 ನಂತಹ ಹಲವು ದುಬಾರಿ ಕಾರುಗಳಿವೆ. ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಲಗಳಿಂದಲೂ ದಿಶಾ ಭರ್ಜರಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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ಆದಾಯದ ಮೂಲ : ಇದರ ಜೊತೆ, ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ದಿಶಾ 5 ರಿಂದ 7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಇವರು ಸುಮಾರು 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು 1 ರಿಂದ 1.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲು 50 ರಿಂದ 75 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳಲ್ಲೂ ಅವರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

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ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣ: 2015ರಲ್ಲಿ ತೆಲುಗಿನ 'ಲೋಫರ್' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ನಟನೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ದಿಶಾ, 2016ರ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ 'ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿ: ದಿ ಅನ್‌ಟೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ' ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವಿಡ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಚೀನಾದ ಆಕ್ಷನ್ ಕಾಮಿಡಿ 'ಕುಂಗ್ ಫೂ ಯೋಗ' (2017) ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಳಿಕ 'ಬಾಘಿ 2', 'ಕಲ್ಕಿ 2898 AD', 'ಕಂಗುವಾ', 'ಮಲಂಗ್', 'ಭಾರತ್' ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.  

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ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ ನಟನೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಜಂಗಲ್' ಸಿನಿಮಾ ಜೂನ್ 26 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಇದಲ್ಲದೆ 'ಆವಾರಾಪನ್ 2' ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಅವರು ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬರಿ 500 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 75 ಕೋಟಿಯವರೆಗೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿರುವ ದಿಶಾ ಅವರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.

TAGS:
Disha Patani
Disha Patani networth
Disha Patani cars
Disha Patani lifestyle

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