"ನನಗೆ ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಅಂದ್ರೆ ತೀರಾ ಹುಚ್ಚು.. ಮದುವೆಯಾಗೋಕು ರೆಡಿ".. ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ

Actress Divi Vadthya: ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರಭಾಸ್ ಮೇಲಿನ ತಮ್ಮ ಮನಸಿನ ಆಸೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Actress Divi Vadthya: ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಬೀಳದ ಹುಡುಗಿಯರೇ ಇಲ್ಲ.
ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹುಡುಗಿಯರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾನೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು.
ಸಾವಿರಾರು ಹುಡುಗಿಯರು ಪ್ರಭಾಸ್ಗೆ ಲವ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು ಅಂತಾ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ.
ಇದೀಗ ಎಲ್ಲಾ ಹುಟುಗಿಯರಂತೆಯೇ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಪ್ರಭಾಸ್ ಎಂದರೆ ತನಗೆ ಹುಚ್ಚು, ಅವರನ್ನು ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗೋಕೆ ರೆಡಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ದಿವಿ ವಾದ್ಯ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಿವಿ ಅವರು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಕುರಿತು ಮಾಡಿರುವ ಕಾಮೆಂಟ್ಗ ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
"ಪ್ರಭಾಸ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮನೆಗೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಅವರು ಊಟ ಹಾಕದೆ ಎಂದೂ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವರು ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ".
"ನಾನು ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕು, ಅದುವೇ ನನ್ನ ಆಸೆ. ನಾನು ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ".
"ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಆಸೆ, ಕಾಫಿ ಕುಡಯುತ್ತಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ಸಮಯ ಕಳೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಕನಸು".
"ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿದರೆ, ಅವರನ್ನು ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ದ" ಎಂದು ನಟಿ ದಿವಿ ವಾದ್ಯ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ನಟಿ ಮಾಡಿರುವ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.