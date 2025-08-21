Divya Khosla: ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೊಳಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Divya Khosla: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಟರು ಕಷ್ಟಕರ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ದಿವ್ಯಾ ಖೋಸ್ಲಾ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ದಿವ್ಯಾ ಖೋಸ್ಲಾ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರ 'ಏಕ್ ಚತುರ್ ನಾರ್' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಲು ಲಕ್ನೋದ ಸ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ಅವರ ನಂಬಿಕೆ.
ನಟಿ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ನೋಟವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಏಕ್ ಚತುರ್ ನಾರ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ತನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೊಳೆಗೇರಿ ನಿವಾಸಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಲಕ್ನೋದ ಕೊಳೆಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಜೀವನದ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗ್ಗಲನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಆ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬದುಕುವುದು ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಭವ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಜನರು ದಿವ್ಯಾ ಅವರನ್ನು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ನಟಿಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಅವರನ್ನು ಹೊಸ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದು ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ದಿವ್ಯಾ ಖೋಸ್ಲಾ ಟಿ-ಸೀರೀಸ್ ಮಾಲೀಕ ಭೂಷಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ. ಭೂಷಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಬಾಲಿವುಡ್ ಕುಟುಂಬಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಹುರುನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶ್ರೀಮಂತ ಪಟ್ಟಿ 2024 ರ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪತ್ತು 10,000 ಕೋಟಿ ರೂ.