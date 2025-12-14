English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಪ್ರೀತಿಸಿದವನ ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಾಮಾಚಾರ ಮಾರ್ಗ ಹಿಡಿದ ನಟಿ! ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಬೇಕೆಂದವನ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಬೇರೊಬ್ಬನ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದ ಸುಂದರಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ಪ್ರೀತಿಸಿದವನ ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಾಮಾಚಾರ ಮಾರ್ಗ ಹಿಡಿದ ನಟಿ! ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಬೇಕೆಂದವನ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಬೇರೊಬ್ಬನ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದ ಸುಂದರಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?

Love Story Before Marriage: ಟಿವಿ ಲೋಕದ ಜನಪ್ರಿಯ ಈ ನಟಿಯ ಜೀವನ ಹೊರಗೆ ಕಾಣಿಸುವಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಖರ ತಲುಪಿದ ಈ ನಟಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನೋವು, ವಿಫಲ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ
 
1 /6

Love Story Before Marriage: ದಿವ್ಯಾಂಕ ತ್ರಿಪಾಠಿ ದೂರದರ್ಶನ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ. ಹಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾದ ಅವರು, ಇಂದಿಗೆ ನಟ ವಿವೇಕ್ ದಹಿಯಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ ಮುನ್ನ ಅವರ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನ ಸಾಕಷ್ಟು ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ.  

2 /6

ವಿವೇಕ್ ದಹಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು, ದಿವ್ಯಾಂಕ ನಟ ಶರದ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ‘ಬಾನೂ ಮೈ ತೇರಿ ದುಲ್ಹನ್’ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಈ ಜೋಡಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿತ್ತು.  

3 /6

ಸುಮಾರು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ, ದಿವ್ಯಾಂಕ ಮತ್ತು ಶರದ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದುಬಿತ್ತು. ಈ ಬೇರ್ಪು ದಿವ್ಯಾಂಕಗೆ ಭಾರೀ ಆಘಾತ ನೀಡಿತ್ತು. ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದಿರುವ ಸತ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಬಹಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ವತಃ ನಟಿಯೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

4 /6

ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯಾಂಕ, ಶರದ್ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಾನು ಯಾವುದೇ ಹಂತಕ್ಕೂ ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧಳಾಗಿದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಪ್ರೀತಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಹಠದಲ್ಲಿ, ವಾಮಾಚಾರ ಮತ್ತು ಮಾಟಮಂತ್ರದಂತಹ ಮಾರ್ಗವನ್ನೂ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದೆ ಎಂದು ಅವರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೂ ವಿಫಲವಾಗಿವೆ.  

5 /6

ಸಂಬಂಧ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಂತ್ಯವಾದ ನಂತರ, ದಿವ್ಯಾಂಕ ನೋವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ವಿವೇಕ್ ದಹಿಯಾ ಅವರ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭವಾಯಿತು.  

6 /6

2016ರಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯಾಂಕ ಮತ್ತು ವಿವೇಕ್ ವಿವಾಹವಾದರು. ಇಂದಿಗೆ ಈ ಜೋಡಿ ಟಿವಿ ಲೋಕದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರ ದಂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಫಲ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿತ ದಿವ್ಯಾಂಕ, ನಿಜವಾದ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.  

Divyanka Tripathi divyanka tripathi age divyanka tripathi birthday divyanka tripathi shocking love story divyanka tripathi shocking love story with sharad malhotra sharad malhotra with divyanka tripathi Divyanka Tripathi Sharad Malhotra Vivek Dahiya TV actress love story Divyanka marriage celebrity personal life ದಿವ್ಯಾಂಕ ತ್ರಿಪಾಠಿ ದಿವ್ಯಾಂಕ ತ್ರಿಪಾಠಿ ವಯಸ್ಸು ದಿವ್ಯಾಂಕ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ದಿವ್ಯಾಂಕ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಶರದ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರ ಜೊತೆ ದಿವ್ಯಾಂಕ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ದಿವ್ಯಾಂಕ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಜೊತೆ ಶರದ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರ ಶರದ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರ ವಿವೇಕ್ ದಹಿಯಾ ಟಿವಿ ನಟಿ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ದಿವ್ಯಾಂಕ ಮದುವೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ

Next Gallery

ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ..!