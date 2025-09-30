100ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಹಂಸರಾಜಯೋಗದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕೇ ಬಂಗಾರ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ

Hamsa Mahapurusha RajYoga: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, 2025ರಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನವೇ ಅತ್ಯಂತ ಅದೃಷ್ಟದ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಹಂಸರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ಯೋಗವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಗುರು ಬಲವನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ.
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಗ್ರಹ, ಮಂಗಳಕಾರಕ ಎನ್ನಲಾಗುವ ಗುರು 100 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಗುರು ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ ಹೊಂದಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹಂಸರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಬರೋಬ್ಬರಿ 100 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅಪರೂಪದ ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಆಗಮನವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವರ ಬದುಕು ಚಿನ್ನದಂತೆ ಹೊಳೆಯಲಿದೆ.
100 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ದೀಪಾವಳಿಯು ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂವತ್ಸರವನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆಯೇ ಹರಿಯಲಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳೆಂದರೆ...
ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ದೀಪಾವಳಿಯು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭವನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ವೃತ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ದೀರ್ಘ ಸಮಯದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಸಮಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಇನ್ನೂ ವಿವಾಹ ಆಗದವರಿಗೆ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿ ಬರಲಿದೆ.
ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಫಲಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ, ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಆದಾಯ ಹರಿದುಬರಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸಕಲವೂ ಕೈಗೂಡುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಂತಹ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗುವುವು.
ಹಂಸರಾಜಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ದೀಪಾವಳಿ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಿದೆ. ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆಯೇ ಹರಿಯಲಿದ್ದು ಸಾಲದಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಗಲೇರಲಿದೆ. ಆಸ್ತಿ, ವಾಹನ ಖರೀದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡು ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.