English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ನೌಕರರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಬಂಪರ್‌ ಗಿಫ್ಟ್..‌ ಇನ್ಮುಂದೆ ಫಿಎಫ್‌ ಹಣ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭ!

EPF ATM Withdrawal: ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಸುಮಾರು 8 ಕೋಟಿ EPFO ​​ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.  
1 /8

ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ (EPFO) ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ. ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.  

2 /8

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಎಟಿಎಂಗಳಿಂದ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು.. ಈ ಕುರಿತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10-11 ರಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಂತಿಮ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.  

3 /8

ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಸುಮಾರು 8 ಕೋಟಿ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.  

4 /8

ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ನಡೆಯುವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ EPFO ​​3.0 ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ತರಹದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.. ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ATM ಅಥವಾ UPI ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೂಲಕ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.  

5 /8

EPFO 3.0 ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಚಂದಾದಾರರು ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅಥವಾ PF ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸುಲಭವಾಗುವಂತೆ PF ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದು ಇದರ ಪ್ರಾರಂಭದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಈ ಹಿಂದೆ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದಾಗಿ ಅದು ವಿಳಂಬವಾಯಿತು.  

6 /8

EPFO 3.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, EPF ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ PF ಹಣವನ್ನು ATM ಗಳಿಂದ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು Google Pay, PhonePe ಅಥವಾ Paytm ನಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಮೂಲಕವೂ PF ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.   

7 /8

ಇದರರ್ಥ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಪಿಎಫ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯ ಬಾಕಿ ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.  

8 /8

ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, EPFO ​​ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ATM ತರಹದ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು PF ಖಾತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ PF ಹಣವನ್ನು ATM ನಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. UPI ನಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ PF ಖಾತೆಯನ್ನು UPI ನೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.  

diwali gift for epf members ePF Members Diwali Gift epfo 3 0 EPF ATM Withdrawal epf upi withdrawal hike in minimum monthly eps pension minimum monthly eps pension EPS Pension Minimum Monthly Pension epfo 3 EPFO 3.0 EPFO Latest News EPFO 3.0 Latest News EPFO PF ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ದೀಪಾಲಂಕಾರದ ಉಡುಗೊರೆ ATM ಮೂಲಕ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವರುಂಗಲ ನಿಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಡಿಎಂಮಿಲ್‌ನಿಂದ ಎಫ್‌ಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಐಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ಕನಿಷ್ಠ ತಿಂಗಳ ಐಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಐಪಿಎಸ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಐಪಿಎಫ್ಓ ಐಪಿಎಫ್

Next Gallery

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್..‌ ಈ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ ದಸರಾ ರಜೆ! ಎಷ್ಟು ದಿನ ಗೊತ್ತೇ?