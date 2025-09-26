ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದಸರಾ ರಜೆ ಮುಗಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ 3 ದಿನ ಶಾಲೆಗಳು ಬಂದ್‌!! ಯಾವಾಗ? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

Deepavali School Holiday: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ದಸರಾ ರಜೆಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22, ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ದಸರಾ ರಜೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ದಸರಾ ರಜೆಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22, ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ದಸರಾ ರಜೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ದೀಪಾವಳಿ ಕೂಡ ಬರಲಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ದೀಪಾವಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಸರಾ ರಜೆಗಳು ಮುಗಿದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ರಜೆಗಳು ಸಹ ಬರುತ್ತವೆ. ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಯಾವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ..
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ವಿಜಯದಶಮಿ. ಆ ದಿನ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಯೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ, ದೀಪಾವಳಿ ಅಮವಾಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21, 2025 ರಂದು ಸಹ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22 ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ, ಆ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ದಸರಾ ರಜೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 ರಂದು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯಲಿವೆ. ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 13 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ದಸರಾ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರದಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ದಸರಾ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅಂಗನವಾಡಿಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 ರವರೆಗೆ ದಸರಾ ರಜೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿವೆ. ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಅವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ರಜಾದಿನಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೂ ರಜಾದಿನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ
ಹಬ್ಬದ ರಜಾದಿನಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿವೆ. ದಸರಾ ರಜಾದಿನಗಳು ಮುಗಿದ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ರಜಾದಿನಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ದಿನದಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದಸರಾ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ. ಹಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ವಿರಾಮವಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ದೀರ್ಘ ರಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಇದು ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿ ರಜಾದಿನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಮಿಷನರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಜಾದಿನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.